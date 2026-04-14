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14 abr 2026 Actualizado 11:59

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Se mantiene bloqueo de campesinos en la región

Hay malestar por la ausencia del gobierno en las reclamaciones por avalúo catastral

Paro por avalúos catastrales provoca bloqueos en la vía Cúcuta–Pamplona. / Foto: Cortesía.

Paro por avalúos catastrales provoca bloqueos en la vía Cúcuta–Pamplona. / Foto: Cortesía.

Paro por avalúos catastrales provoca bloqueos en la vía Cúcuta–Pamplona. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

En Norte de Santander se mantienen tres puntos de bloqueo sobre la ruta que comunica a Cúcuta con el interior del país y con el departamento de Boyacá.

Tres concentraciones campesinas mantienen la intermitencia en la comunicación vial y además generan dificultades para el abastecimiento de productos de la canasta familiar en la región.

Las manifestaciones se generan en Chitagá, y sectores como La Laguna y La Curva de los Adioses donde un grupo de campesinos han venido sosteniendo desde hace seis días rechazo al incremento en el catastro rural.

“Nos preocupa la ausencia del gobierno nacional en los territorios, hay que darle solución a un problema que esta desproporcionado, que esta afectando a los propietarios de predios y que al parecer tendría inconsistencias en su aplicación” dijo una de las líderes.

indicó además que se necesita que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi haga claridad frente al futuro de la medida en los municipios más afectados por esa medida.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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