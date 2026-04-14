Precio del dólar en Venezuela para HOY 14 de abril de 2026: Se muestra leve alza en la divisa

De fondo: Dólares estadounidenses, vistos desde una lupa. Sobre estos, una imagen traslúcida de la bandera de Venezuela (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe para este martes de la tercera semana de abril de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Téngase en cuenta que desde mediados de marzo la divisa norteamericana está sobre los 450 bolívares.

Se espera que la reforma a la ley de minas, aprobada por la Asamblea, de mayoría chavista, consiga la apertura del país a retomar sus relaciones internacionales y ralentice la inflación, permitiendo la readopción del bolívar como principal moneda de preferencia para los hogares venezolanos.

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Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 14 de abril de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 477,62590000 bolívares venezolanos (VES) para este martes 14 de abril de 2026, lo que significa un leve aumento respecto al cierre de la semana pasada (477,14880000 bolívares)

No obstante, los precios de las demás divisas internacionales tuvieron una ligera baja; así quedan las cotizaciones:

Euro: 559,20917997 bolívares.

559,20917997 bolívares. Yuan chino: 69,92649039 bolívares.

69,92649039 bolívares. Lira turca: 10,68108102 bolívares.

10,68108102 bolívares. Rublo ruso: 6,26907659 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este 14 de abril de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Nacional de Crédito BNC: 543,7866 para compra - 557,4210 para venta

543,7866 para compra - 557,4210 para venta Banco Mercantil: 479,1947 para compra - 486,4356 para venta

479,1947 para compra - 486,4356 para venta Banplus : 529,1685 para compra - 560,4949 para venta

: 529,1685 para compra - 560,4949 para venta Banco de Venezuela: 475,9559 para compra - 479,0600 para venta

475,9559 para compra - 479,0600 para venta Banesco: 475,7545 para compra - 536,8940 para venta

475,7545 para compra - 536,8940 para venta Otras instituciones: 523,1650 para compra - 556,8076 para venta

Entra en debate el aumento al salario mínimo

El pasado miércoles 8 de abril, la mandataria venezolana Delcy Rodríguez anunció que se haría un “incremento responsable” del salario el 1 de mayo, a medida que vayan concretándose más acuerdos petroleros y se desarrolle la nueva ley de minas, la cual fue aprobada los días siguientes.

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Téngase en cuenta que el salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En este sentido, vale acotar que Venezuela acumuló una inflación del 71,8 % durante los primeros tres meses del año, según cifras oficiales difundidas este jueves por las autoridades. Quedan así varios retos para el gobierno interino, que con la reciente reforma a la ley de minas busca la atracción de capital extranjero para dinamizar la economía más allá del sector de hidrocarburos.

Así van las cifras de producción de petróleo en Venezuela

Según informa la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la producción de petróleo de este país ha llegado a la cifra de 980.000 barriles diarios (b/d), un aumento del 14% respecto a la cifra reportada antes de la captura de Nicolás Maduro.

Añadido a eso, las exportaciones se incrementaron en 80.000 b/d hasta 860.000 b/d y casi un tercio tuvieron como destino India.

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