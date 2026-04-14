Meta abre la puerta a que influenciadores apelen el cierre de cuentas tras fallo de Esperanza Gómez

La Corte Constitucional dio a conocer un informe publicado por Meta en su Centro de Transparencia sobre las acciones adoptadas tras la Sentencia T-256 de 2025, en la que el alto tribunal ordenó garantizar reglas claras y no discriminatorias en la moderación de contenidos en redes sociales.

El pronunciamiento se originó por una acción de tutela presentada por la actriz de cine para adultos, Esperanza Gómez Silva, a quien la compañía le cerró su cuenta de Instagram, que superaba los cinco millones de seguidores, por presuntamente infringir sus políticas sobre desnudos y actividades sexuales.

En su decisión, la Corte concluyó que Meta no aplicó de manera transparente ni consistente sus propias normas, lo que derivó en la vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso, la igualdad, el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio. Aunque no fue posible recuperar la cuenta por el paso del tiempo, el fallo sentó un precedente sobre la relación entre plataformas digitales y creadores de contenido.

Como parte de las órdenes, el tribunal exigió a Meta implementar un canal electrónico visible para notificaciones judiciales en Colombia, garantizar que sus políticas estén disponibles en español y en un sitio unificado, y ajustar sus condiciones de uso y política de privacidad para que los usuarios comprendan cómo apelar decisiones de moderación.

Además, la Corte instó a la empresa a precisar sus reglas sobre contenidos sexuales implícitos y solicitó a su Consejo Asesor emitir un concepto sobre la moderación relacionada con desnudos y actividades sexuales de adultos, en particular frente al uso de conductas fuera de línea como criterio de evaluación.

En respuesta, Meta informó que ya habilitó un canal de comunicación para autoridades judiciales colombianas, publicó información para usuarios sobre cómo apelar el cierre de cuentas de Instagram y unificó sus Condiciones de Uso y Normas Comunitarias en su Centro de Transparencia, incluyendo versiones en español.

La Corte señaló que comparte este informe con la ciudadanía como parte de un ejercicio de transparencia y seguimiento al cumplimiento de sus órdenes.