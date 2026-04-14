LATAM permite cambios en los vuelos por afectaciones en Bucaramanga

Las afectaciones en la operación aérea desde y hacia Bucaramanga continúan, y las aerolíneas mantienen medidas para mitigar el impacto en los viajeros. LATAM Airlines Colombia anunció que extendió hasta el 15 de abril su plan de protección para pasajeros, ante la situación que mantiene restringido el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Palonegro.

De acuerdo con la compañía, las condiciones actuales han generado modificaciones en itinerarios, retrasos y ajustes en la programación de vuelos. Este panorama se da en medio de las afectaciones que han provocado bloqueos viales y protestas asociadas al paro campesino en la región, lo que ha impactado la operación y el acceso al aeropuerto.

El plan aplica para quienes tengan vuelos programados entre el 10 y el 15 de abril desde o hacia Bucaramanga. Estos pasajeros podrán cambiar la fecha de su viaje sin pagar multa ni diferencia tarifaria, siempre que exista disponibilidad. Además, el cambio podrá hacerse hasta siete días después de la fecha original del vuelo.

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¿Qué opciones tienen los pasajeros?

La aerolínea explicó que las alternativas buscan dar flexibilidad a los viajeros afectados por la situación operativa en la terminal aérea. Entre las principales opciones se encuentra la reprogramación del vuelo sin penalidades económicas cómo se menciona anteriormente.

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LATAM también recomendó a los usuarios consultar de manera constante el estado de sus vuelos a través de la sección “Mis viajes” en su página web o en la aplicación móvil, donde pueden verificar cambios o reprogramaciones en tiempo real.

Operación sujeta a la reapertura del aeropuerto

La normalización de los vuelos dependerá de las decisiones de las autoridades frente a la operación del aeropuerto Palonegro. Mientras tanto, la actividad aérea seguirá sujeta a restricciones y posibles ajustes.

La aerolínea reiteró que las afectaciones son ajenas a su operación y que se mantiene atenta a la evolución de la situación para restablecer el servicio con normalidad.