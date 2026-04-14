inscripciones abiertas al taller internacional de gobernanza inteligente en Cartagena

La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, a través de la Escuela de Alto Gobierno en alianza con la Gobernación de Bolivar, invitan al Taller Internacional “Gobernanza Inteligente: IA para mejorar servicios y decisiones estratégicas”, un espacio académico dirigido a la alta gerencia pública.

Esta jornada reunirá a destacados conferencistas internacionales como Mercedes Iacoviello (Argentina), referente en gestión pública, empleo público y modernización del Estado; Cesar Nicandro Cruz Rubio (España), especialista en gobernanza, liderazgo institucional y políticas públicas; y Noemí Lidia Pulido (Argentina), experta en innovación pública estratégica y transformación organizacional. Junto a ellos participarán expertos colombianos Oscar Orlando Simmonds Pachón y Diego Díaz Malagón.

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Se abordarán temas de alta relevancia para el presentey futuro de la gestiónestatal, como inteligencia artificial, innovación pública, gobernanza para resultados, liderazgo directivo, transformación digital y toma de decisiones basadas en datos y evidencia.

Gobernanza Inteligente será un escenario para fortalecer capacidades, intercambiar experiencias y reflexionar sobre cómo construir un Estado más innovador, articulado y orientado a la generación de valor público.