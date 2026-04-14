Incineran camión cargado con cerveza en Los Patios, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un camión que transportaba cerveza fue incinerado en el municipio de Los Patios, en un hecho ocurrido en el barrio Pisarreal.

De acuerdo con la información conocida, varios hombres armados interceptaron el vehículo en la avenida 10 entre calles 10 y 11, obligaron a los ocupantes a descender y posteriormente le prendieron fuego.

Según versiones preliminares, los responsables se habrían identificado como integrantes del ELN y el ataque estaría relacionado, presuntamente, con el no pago de extorsiones.

Aunque un carro del Cuerpo de Bomberos que transitaba por el sector logró intervenir y controlar las llamas, el automotor alcanzó a sufrir daños tras la acción de los atacantes.

Las autoridades indicaron que el caso es materia de investigación y avanzan en la verificación de las hipótesis, así como en la identificación de los responsables. No se reportan personas lesionadas.