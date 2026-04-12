Hungría: partido de oposición logra mayoría parlamentaria y acaba con 16 años de gobierno de Orban

El líder de la oposición en Hungría, Peter Magyar, confirmó que el primer ministro, Viktor Orbán, lo llamó para felicitarlo por el triunfo electoral. (Foto: Cortesía)

El líder de la oposición de Hungría, el conservador Péter Magyar, anunció este domingo que el primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán, lo ha contactado por teléfono para felicitarle por su victoria en las elecciones legislativas de hoy.

“Hace un momento, el primer ministro Viktor Orbán nos ha felicitado por teléfono por nuestra victoria”, escribió Magyar en Facebook.

Participación histórica

Los 7,5 millones de electores en el país, así como los más de 500.000 registrados en el extranjero, pudieron elegir entre cinco partidos, en un sistema electoral mayoritario mixto que ha sido favorable al partido de Orbán, Fidesz (Unión Cívica Húngara), que lleva 16 años en el gobierno.

Los locales de votación cerraron a las 7PM hora local y media hora antes, la participación ya era de 77,8%, un nivel por encima de la tasa máxima de participación de 70,5% registrada en las elecciones de 2002.

Con base a las últimas encuestas, “los datos de participación e informaciones que recibimos, somos optimistas, o más bien cautelosamente optimistas”, declaró Magyar.

Sale el ultranacionalismo

Orbán, de 62 años, se ha convertido en una referencia de la ultraderecha internacional, tanto dentro como fuera de Europa por sus posturas contrarias a la inmigración y su oposición a los derechos LGTBQ y su rechazo al continuo apoyo de los occidentales a Ucrania en su guerra contra Rusia.

Entre los partidarios de Magyar reunidos en Budapest en un ambiente festivo también hay optimismo.

El candidato afirmó al votar en Budapest que estos comicios son una elección “entre el Este y Occidente, entre la propaganda y un debate público honesto, entre la corrupción y una vida pública íntegra”.

Orbán ha convertido este país de 9,5 millones de habitantes en un modelo de democracia antiliberal.

Entre los dirigentes de la UE, es una excepción por su cercanía al presidente ruso Vladimir Putin, y ha criticado las sanciones del bloque contra Rusia desde que este país invadió Ucrania en 2022.

Sin irregularidades

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, visitó Budapest esta semana para apoyar a Orbán y criticar la injerencia de los “burócratas de Bruselas”.

El propio Trump multiplicó los mensajes el viernes, prometiendo poner la “potencia económica” de Estados Unidos al servicio de Orbán, que encarna la lucha contra la inmigración y la defensa de la “civilización occidental”.

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Aunque la UE ha evitado expresarse abiertamente, “la mayoría de los Estados miembros estarán más bien felices de deshacerse” del líder nacionalista, afirma un diplomático europeo.

Orbán choca a menudo con los otros 26 Estados miembros. Bruselas lo acusa de socavar el Estado de derecho y ha congelado miles de millones de euros en fondos.

Durante la campaña, Orbán prometió proseguir su represión contra las “falsas organizaciones de la sociedad civil, los periodistas vendidos, los jueces y los políticos”.

Orbán también se presenta como un baluarte contra Ucrania, a la que acusa de querer arrastrar a los húngaros a la guerra.

En un tono muy distinto, Magyar, que recorrió Hungría sin descanso desde febrero y se ha comprometido a mejorar los servicios públicos, en particular en la salud y la educación.

La oposición teme que Orbán pueda desconocer los resultados pero Gulyas afirmó que por el momento, no ve “ninguna irregularidad que pudiera poner en duda el resultado final”.