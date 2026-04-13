Péter Magyar espera una transición corta y rápida en Hungría tras ganar contra Orbán

El ganador de las elecciones legislativas del domingo en Hungría, el opositor conservador Péter Magyar, aseguró este lunes en Budapest que espera una transición “corta y rápida” para asumir el Gobierno lo antes posible tras derrotar al primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán.

“El presidente de Hungría (Tamás Sulyok), que es un títere (de Orbán), debe convocar el Parlamento como muy tarde en 30 días. Le insto hacerlo lo antes posible, que no espere al 12 de mayo”, señaló Magyar en su primera rueda de prensa tras ganar los comicios con una mayoría superior a los dos tercios de escaños.

“No tenemos tiempo que perder, el país fue robado y endeudado. Somos el país más pobre y corrupto de la UE ahora. Los húngaros votaron por el cambio. Tuvimos que cambiar el régimen, porque el país fue dirigido por un grupo criminal organizado”, afirmó el futuro primer ministro de Hungría.

En ese sentido, Magyar afirmó que las autoridades de Viktor Orbán están destruyendo en estos momentos documentos a gran escala para encubrir sus actos de los últimos 16 años, incluyendo acuerdos secretos firmados por el Gobierno.

En cuanto a sus planes para el Ejecutivo que encabeza, Magyar destacó firmar el acceso de Hungría a la Fiscalía Europea, crear una “Oficina de Recuperación de Activos” para encontrar los fondos malversados por el sistema de Orbán, así como limitar la jefatura del Gobierno a dos mandatos de cuatro años.

Magyar, un economista de 45 años que proviene del Fidesz, el partido de Orbán, habló ante decenas de periodistas de todo el mundo en un podio delante de una veintena de banderas húngaras, flanqueadas por dos banderas de la Unión Europea (UE), que Orbán nunca expuso durante sus intervenciones.

Por otra parte, Magyar hizo un llamamiento a los países extranjeros a que respeten a Hungría “como un país soberano miembro de la UE y la OTAN”.

“Hungría tampoco se meterá en asuntos internos, sea de los Balcanes, de España o Eslovaquia”, aseguró el futuro primer ministro, que controlará al menos 138 (casi un 70 %) de los 199 escaños del Parlamento, frente a los 55 (un 27 %) parlamentarios de Orbán.