Hoy será la audiencia de formulación de acusación contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento programó para el próximo 14 de abril de 2026 la audiencia de formulación de acusación contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, dentro del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos. La diligencia judicial se realizará a partir de las 9:00 de la mañana.

En esta audiencia, la Fiscalía formalizará el escrito de acusación, dando paso a una nueva etapa procesal dentro del caso. Según la información conocida, también deberán comparecer Sara Pedraza, Luz Mila Acevedo Galán y Miguel Ángel Ruíz Suárez, quienes se encuentran vinculados al mismo proceso.

Este episodio judicial se suma a otra actuación que cursa contra el mandatario local, en la que se adelanta una audiencia de imputación de cargos. En ese expediente también figuran María Luisa Pedraza Canaría, Lina María Bautista Avellaneda y Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque.

De acuerdo con lo establecido, esta segunda diligencia fue programada para el 15 de abril de 2026. Ambas actuaciones judiciales hacen parte de un mismo eje investigativo relacionado con posibles anomalías contractuales al interior de Ecovivienda, en el marco de las indagaciones que adelanta la Fiscalía.