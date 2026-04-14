Familia de menor reclutado en el Catatumbo busca respuestas sobre su paradero

Norte de Santander.

En medio de la incertidumbre, la familia de Jhon Jairo Carrillo Rivera, un adolescente de 17 años, busca respuestas sobre su paradero tras haber salido hacia Tibú con la promesa de un trabajo que terminó, presuntamente, en su reclutamiento por miembros de la disidencia de las Farc.

De acuerdo con la información conocida, el menor habría sido contactado a través de redes sociales por un supuesto amigo que le ofreció una oportunidad laboral en el Catatumbo.

A finales de enero viajó hacia esa zona sin precisar su destino exacto ni las personas con las que se encontraría.

Días después de su llegada, el joven logró comunicarse con sus familiares y les manifestó que ya se encontraba dentro de un grupo armado y que no podía salir.

En medio de la preocupación, sus allegados le insistieron en que regresara, pero la respuesta fue que ya no tenía opción.

La situación se agravó el pasado 23 de marzo, cuando la familia recibió una llamada en la que una persona, sin identificarse, aseguró que el menor habría muerto en medio de combates en zona rural de Tibú.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial ni se ha entregado información clara sobre el paradero del cuerpo.

Las versiones sobre el lugar de los hechos han sido cambiantes y no han sido verificadas por las autoridades.

Incluso, consultas realizadas por la familia con entidades y funerarias de la región no han permitido esclarecer lo sucedido.

Ante este panorama, los familiares han acudido a organismos como la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, la Diócesis y autoridades locales, pero aseguran que no han obtenido avances significativos.

Hoy, el llamado es a que se investigue el caso y se brinde información veraz que permita conocer qué ocurrió realmente con el menor.