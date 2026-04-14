Encontraron cuerpo en playas de Marbella: habría muerto por inmersión

Una persona entre 25 y 30 años de sexo masculino fue encontrada sin vida en el sector Mar del Norte del barrio Marbella, zona turística de Cartagena.

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De acuerdo a información preliminar, el hoy occiso habría muerto por inmersión tras ingresar al mar en un área prohibida desde la noche del domingo 12 de abril, y ser arrastrado por la corriente que terminó devolviéndolo a una zona rocosa sobre la Av. Santander.

Por ahora, las autoridades no han establecido el nombre del difunto, cuyo cuerpo ingresó a la morgue de medicina legal en el barrio Zaragocilla.