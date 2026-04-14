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14 abr 2026 Actualizado 16:11

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Encontraron cuerpo en playas de Marbella: habría muerto por inmersión

El fallecido fue hallado por el sector Mar del Norte

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Una persona entre 25 y 30 años de sexo masculino fue encontrada sin vida en el sector Mar del Norte del barrio Marbella, zona turística de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo a información preliminar, el hoy occiso habría muerto por inmersión tras ingresar al mar en un área prohibida desde la noche del domingo 12 de abril, y ser arrastrado por la corriente que terminó devolviéndolo a una zona rocosa sobre la Av. Santander.

Por ahora, las autoridades no han establecido el nombre del difunto, cuyo cuerpo ingresó a la morgue de medicina legal en el barrio Zaragocilla.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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