¿Cuáles son las sanciones por construir sin licencia en 2026? Millonarias multas y excepciones

¿Cómo solicitar la licencia de construcción? / imagen de referencia. Foto: Getty Images( Thot )

Las licencias de construcciones son obligatorias en Colombia a partir de la Ley 388 de 1997 y demás regulaciones de permisos para construcción, como el Decreto 1077 de 2015.

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Por lo tanto, este permiso dado por las autoridades del distrito o municipio es necesario para hacer cualquier tipo de construcción, indicando los usos que tendrá y otros detalles técnicos, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial.

Las licencias de construcción se otorgan en las siguientes modalidades:

Obra nueva

Ampliación

Adecuación

Modificación

Restauración

Reforzamiento estructural

Demolición

Reconstrucción

Cerramiento

¿Cuáles son las sanciones por no tener licencia de construcción?

Así las cosas, el hecho de comenzar una edificación sin tener la respectiva licencia de construcción conlleva diversos tipos de sanciones, entre las siguientes, según la Curaduría Urbana Primera de Mosquera:

Demolición de la obra

Sellamiento de la construcción

Compensación de daños y restauración de daños al espacio público o medioambiente.

Suspensión de servicios públicos

Responsabilidad civil y penal por daños a terceros o incurrencia en delitos de urbanismo ilegal o fraude en construcción.

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Las multas que aplican a este tipo de faltas tienen el siguiente valor en 2026:

Estratos 1 y 2: de 5 a 12 SMMLV ($8.754.525 – $21.010.860).

de 5 a 12 SMMLV ($8.754.525 – $21.010.860). Estratos 3 y 4: de 8 a 20 SMMLV ($14.007.240 – $35.018.100).

de 8 a 20 SMMLV ($14.007.240 – $35.018.100). Estratos 5 y 6: de 15 a 25 SMMLV ($26.263.575 – $43.772.625).

Vale destacar que la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caducará, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, transcurridos tres años de la finalización de la construcción.

¿En qué casos el Gobierno eliminó las licencias de construcción?

Con el Decreto 1166 de 2025, el Gobierno eliminó la exigencia de la licencia de construcción para proyectos de mejoramiento, edificación en sitio propio o vivienda progresiva financiados con subsidio familiar de vivienda.

El decreto reglamenta la Carta de Responsabilidad en reemplazo de la licencia de construcción. Este documento deberá ser expedido por la entidad que otorgue el subsidio (el Gobierno nacional, las alcaldías o las Cajas de Compensación Familiar) y deberá ser elaborado por un profesional capacitado (ingeniero, arquitecto o similares).