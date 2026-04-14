Clemencia abre convocatorias juvenil y familiar para celebrar el Mes de la Niñez 2026

En el marco de la celebración del Mes de la Niñez 2026, la Alcaldía Municipal de Clemencia lanzó dos convocatorias dirigidas a jóvenes y familias del municipio, con el propósito de promover el talento, la creatividad y la integración familiar a través del juego, el arte y la cultura.

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La iniciativa se desarrolla bajo el liderazgo del alcalde Miguel Samir Barrios y la gestora social Amalfi Coneo, en articulación con la estrategia nacional “Colombia, un territorio para jugar”, liderada por la Corporación Juego y Niñez, que busca posicionar el juego como una herramienta fundamental para fortalecer valores, vínculos familiares y la construcción de comunidad.

El alcalde Miguel Samir Barrios destacó que estas actividades buscan consolidar espacios de participación activa para niños, niñas, adolescentes y sus familias durante todo el mes de abril.

“Desde la Alcaldía de Clemencia trabajamos para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan escenarios donde puedan aprender, compartir y desarrollar sus talentos. Estas convocatorias no solo promueven la creatividad, sino que fortalecen la unión familiar y nos permiten seguir construyendo un territorio lleno de alegría, cultura y oportunidades”, expresó el mandatario.

Convocatoria juvenil: teatro en video

Una de las iniciativas está dirigida a jóvenes entre los 14 y 17 años, quienes podrán participar mediante la elaboración de una obra de teatro en formato de video, tipo TikTok o en formato libre.

Los participantes deberán resaltar valores como la creatividad, la espontaneidad y la inclusión, abordando temáticas como la importancia del juego en la niñez, las tradiciones y cultura de Clemencia, los valores familiares, la convivencia, la inclusión, el cuidado del medio ambiente y los sueños de los jóvenes.

Las inscripciones estarán abiertas desde el viernes 10 hasta el viernes 17 de abril de 2026, y los videos serán publicados en las redes oficiales de la Alcaldía. La obra ganadora será aquella que obtenga la mayor cantidad de reacciones “Me Encanta”.

Convocatoria familiar: juegos tradicionales en video

De manera paralela, la administración municipal abrió una gran convocatoria familiar, invitando a las familias de Clemencia a participar en un concurso enfocado en rescatar los juegos tradicionales y fortalecer los lazos familiares.

En esta actividad, las familias deberán grabar un video tipo TikTok donde se evidencie la práctica de juegos tradicionales como la lleva, el trompo, la peregrina o saltar la cuerda, reflejando alegría, unión familiar y el amor por las tradiciones culturales.

Para participar, los interesados deberán enviar el video a las redes sociales oficiales de la Alcaldía, incluyendo el nombre de la familia, el barrio y un número de contacto.

La gestora social Amalfi Coneo resaltó que estas iniciativas fortalecen la participación desde los entornos familiar y digital, promoviendo espacios de integración comunitaria.

“Queremos que las familias de Clemencia se reúnan alrededor del juego, que compartan tiempo de calidad y rescaten nuestras tradiciones. Jugar fortalece los vínculos familiares, promueve valores y nos ayuda a construir una comunidad más unida y feliz”, manifestó la gestora social.

Hacia la gran celebración del Día de la Niñez

Estas actividades hacen parte del recorrido previo a la gran celebración del Día de la Niñez, programada para el 25 de abril de 2026, jornada en la que se desarrollarán actividades en distintos entornos como salud, educación, hogar, comunidad y digital.

Durante este mes, Clemencia se proyecta como un territorio lleno de alegría, recreación y participación ciudadana, donde el juego se convierte en una herramienta clave para fortalecer valores, identidad cultural y convivencia social.

Con estas convocatorias, la Alcaldía Municipal reafirma su compromiso con la niñez y la juventud, promoviendo espacios que fomenten la creatividad, la unión familiar y la construcción de un territorio donde el juego y la cultura sean protagonistas.