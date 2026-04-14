Cartagena realiza Primer Simposio sobre Proyectos de Importación de Gas Natural Licuado

En las instalaciones del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Dirección General Marítima (DIMAR), se desarrolla el “Primer Simposio sobre Proyectos de Importación de Gas Natural Licuado (GNL)” un espacio académico y técnico sin precedentes en el país, liderado por la DIMAR y la empresa Regasificadora del Pacífico S.A.S.

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Este encuentro, el cual reúne a autoridades, empresas, consultores, financiadores, operadores y expertos de los sectores marítimo, energético, logístico y regulatorio del continente, tiene como objetivo analizar de manera rigurosa y técnica los retos y oportunidades asociados a la importación de GNL en Colombia, como uno de los temas más destacados en la evolución de la infraestructura energética y marítima del país.

La apertura del evento estuvo a cargo del Director General Marítimo, Señor Almirante John Fabio Giraldo Gallo, quien destacó que “el país atraviesa un momento decisivo en materia de seguridad energética, en el que el uso del dominio marítimo se consolida como una alternativa estratégica para el desarrollo de soluciones de abastecimiento de gas natural. En este contexto, es importante abordar estos proyectos desde una visión integral que articule la ingeniería, la operación marítima, la regulación, la seguridad y la gestión del riesgo”.

Los proyectos de GNL llevan a la Autoridad Marítima Colombiana a enfocar su gestión en aspectos fundamentales como: la convivencia segura con otras actividades marítimas y portuarias, la protección de la vida humana en el mar, la seguridad en la navegación, las maniobras operativas, el cumplimiento de estándares en sistemas de fondeo y descarga, la prevención de la contaminación marina y la aplicación de normativas internacionales en materia de seguridad y protección del entorno marítimo.

Este simposio responde a la necesidad de anticiparse a los riesgos, compartir experiencias, homogeneizar criterios técnicos, fortalecer capacidades institucionales y operativas en proyectos que por su naturaleza operarán de manera continúa y tendrán impactos a largo plazo sobre el territorio marítimo, portuario y costero del país. Asimismo, gestionar de manera preventiva los desafíos para garantizar operaciones seguras y eficientes, la operación de las naves, la necesidad de formación de la Gente de Mar y su articulación con el sistema energético nacional.

Entre las delegaciones participantes del evento están el Ministerio de Minas y Energía, así como de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Ecopetrol, la Transportadora de Gas Internacional (TGI), Alcanos, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y representantes de proyectos de GNL como Caribe LNG, Ciénaga LNG, SPEC LNG y TGI, quienes harán parte de un panel especializado moderado por el medio digital Valora Analitik.

De igual forma, cuenta con el respaldo de diferentes entidades del sector financiero, jurídico, logístico y energético, entre ellas: BTG Pactual, Financiera de Desarrollo Nacional, Gramercy, Banco de Occidente, CIMC Enric, EXMAR, Dentons, HNA Ingeniería, SUMMO Logistics, Entrekarga, INDECS Insurance Consultants, BI Legal y JG Consulting Co.

Por su parte, la Dirección General Marítima, ha trabajado de manera articulada con el Ministerio de Minas y Energía y empresas del sector privado para el análisis técnico-operacional de proyectos de transferencia de Gas Natural Licuado (GNL), así como en mesas de trabajo interinstitucionales orientadas a evaluar la viabilidad de estas operaciones, definiendo rutas técnicas para su eventual implementación bajo los más altos criterios de seguridad marítima.