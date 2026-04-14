’Ángeles Somos’ llega al FICCI 65 con un cortometraje de títeres sobre el patrimonio cartagenero

El cortometraje, ganador de la convocatoria “Para fortalecer el sector fílmico y audiovisual de Cartagena” 2025 del IPCC, en la línea de Creación de Cortometraje de Ficción, es una obra que une el lenguaje audiovisual con el teatro de títeres para salvaguardar la identidad local. El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay, resaltó la importancia de respaldar estas narrativas territoriales: “Este corto es el reflejo de una Cartagena que se cuenta a sí misma. Nuestra apuesta con las convocatorias públicas es que el talento local tenga los recursos para inmortalizar nuestras tradiciones. ‘Ángeles Somos’ no sólo es cine, es un acto de amor por nuestra cultura que ahora el mundo podrá conocer en el marco del festival más importante de América Latina”, aseguró el mandatario.

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La producción narra la historia de Choco, una niña que espera con emoción el 1 de noviembre para cantar los estribillos tradicionales por su barrio. Tras una pesadilla en la que la tradición parece haber desaparecido, Choco despierta para vivir la realidad de su cultura: salir junto a su abuela Tuti y sus amigos a recolectar vituallas para el gran sancocho comunitario al ritmo del popular canto: “Ángeles somos, del cielo venimos, pidiendo limosna para nosotros mismos…”.

Al respecto, Lucy Espinosa, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), destacó el valor de esta pieza: “Es una de las pocas celebraciones donde nuestros niños y niñas son protagonistas y portadores de la tradición. Con este proyecto, el IPCC reafirma su compromiso con la memoria viva, asegurando que las manifestaciones que nos hacen heroicos se transmitan de generación en generación mediante formatos innovadores”.

Kizzis Ramírez, directora y productora ejecutiva del corto, enfatizó que este logro fue posible gracias a la democratización de la cultura: “Las convocatorias son mucho más que financiación: son una puerta real para que las historias que nacen en los territorios existan, circulen y se legitimen. Para mí fue la oportunidad de llevar una tradición viva al lenguaje audiovisual transversalizándolo con los títeres, con una perspectiva alta hacia la salvaguardia de su raíz comunitaria”. La directora también invitó a los artistas y jóvenes a participar en estos espacios institucionales, asegurando que el arte local tiene el poder de construir futuro y transformar la sociedad.

El cortometraje podrá ser visto por el público durante el FICCI 65 el sábado 18 y domingo 19 de abril en las salas de Caribe Plaza, y el domingo 19 tendrá una proyección especial en la Plaza de la Proclamación, permitiendo que propios y visitantes disfruten de esta historia que exalta el sentido de comunidad, memoria y pertenencia desde la infancia.