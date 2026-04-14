Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 abr 2026 Actualizado 10:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Alcaldía de Cúcuta anuncia retorno de la policía de tránsito

Se trata de compartir funciones operativas con los alférez

Cúcuta

El gobierno local desde la secretaría de tránsito municipal anunció el regreso de la policía de tránsito a la ciudad para tratar de frenar el transporte ilegal que va en aumento.

La protesta de las últimas horas por un reducido grupo de transportadores, dejo la consigna u compromiso de viabilizar nuevamente el convenio entre la administración municipal y la Policía Nacional a través de esta especialidad.

El responsable de este anuncio fue el secretario de tránsito Johan Botello al anunciar públicamente que el propósito del retorno de los uniformados sería retomar la operatividad en las vías de la ciudad en asocio con el grupo de alférez.

“Es interés del alcalde trabajar en ese propósito para contribuir en las acciones que sean necesarias para poner freno algunas situaciones que afectan el transporte legalmente constituido” dijo el funcionario.

La proyección que se tiene es que el convenio entre las partes pueda estar listo, en el mes de junio del 2026.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir