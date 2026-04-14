Alcaldía de Cúcuta anuncia retorno de la policía de tránsito

Cúcuta

El gobierno local desde la secretaría de tránsito municipal anunció el regreso de la policía de tránsito a la ciudad para tratar de frenar el transporte ilegal que va en aumento.

La protesta de las últimas horas por un reducido grupo de transportadores, dejo la consigna u compromiso de viabilizar nuevamente el convenio entre la administración municipal y la Policía Nacional a través de esta especialidad.

El responsable de este anuncio fue el secretario de tránsito Johan Botello al anunciar públicamente que el propósito del retorno de los uniformados sería retomar la operatividad en las vías de la ciudad en asocio con el grupo de alférez.

“Es interés del alcalde trabajar en ese propósito para contribuir en las acciones que sean necesarias para poner freno algunas situaciones que afectan el transporte legalmente constituido” dijo el funcionario.

La proyección que se tiene es que el convenio entre las partes pueda estar listo, en el mes de junio del 2026.