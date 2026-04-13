Voceros del paro en Boyacá, proponen trasladar diálogo con el Gobierno a Lebrija

El movimiento Unidos por un Catastro Justo, que agrupa a voceros de distintas protestas y bloqueos en vías nacionales del país, anunció que aún no existen condiciones claras para la realización de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional. Así lo dio a conocer Fabio Cruz, quien explicó que, hasta el mediodía del domingo, los representantes del movimiento no han recibido una citación oficial ni garantías de seguridad y transporte para desplazarse hacia Bogotá.

De acuerdo con Cruz, esta falta de condiciones logísticas y de seguridad deja en incertidumbre la posibilidad de instalar el espacio de diálogo en la capital del país. «...Todavía no cuentan con condiciones de seguridad ni con condiciones de transporte para poder ir hasta Bogotá a la posible mesa de diálogo...», señaló el vocero, quien además subrayó que la ausencia de una convocatoria formal por parte del Gobierno aumenta la incertidumbre sobre si el encuentro se llevará a cabo.

Ante este panorama, el movimiento ha planteado una alternativa concreta para facilitar la interlocución con el Ejecutivo. Según explicó Cruz, la propuesta es trasladar la mesa de diálogo al municipio de Lebrija, en el departamento de Santander, argumentando que este territorio cuenta con mejores condiciones de acceso para las delegaciones provenientes de distintas regiones del país.

El vocero destacó que la cercanía con el aeropuerto internacional de Lebrija permitiría una mayor facilidad de desplazamiento tanto para funcionarios del Gobierno como para los líderes de las movilizaciones. En particular, mencionó que representantes de zonas apartadas como Casanare, Caquetá, Norte de Santander y Boyacá tendrían mejores condiciones para asistir a un eventual encuentro en esa región.

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Finalmente, Cruz indicó que, a través de un comunicado, el movimiento está solicitando al Gobierno nacional que considere esta propuesta y traslade la mesa de diálogo a Lebrija. La petición busca destrabar el proceso de negociación y garantizar la participación efectiva de todos los voceros de las movilizaciones, en medio de un escenario que, por ahora, continúa marcado por la incertidumbre.