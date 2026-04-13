Video de caso de Tatiana Hernández habría desaparecido del expediente

Se cumple un año de la desaparición de Tatiana Hernández Díaz en Cartagena, joven estudiante de Medicina de 24 años de la Universidad Militar Nueva Granada, que fue vista por última vez luego de salir de sus prácticas en el Hospital Naval de Bocagrande.

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Su último rastro conocido la ubicó en los espolones de la avenida Santander, frente al Centro Histórico, donde también fueron halladas sus sandalias y su celular.

Lucy Díaz, madre de la joven universitaria, asegura que un video que era la prueba reina de lo sucedido, también desapareció cuando el caso fue trasladado a Bogotá, y que correspondería a un establecimiento privado.

Se ha conocido en el marco de la investigación es que Tatiana habría sido vista en ese local en compañía de un sujeto de unos 60 años, de apariencia extranjera y que se habría retirado del lugar con el hombre.

La investigación también ha apuntado a una persona vinculada al Hospital Naval que según las indagaciones administraba una página web utilizada para establecer contacto con ciudadanos extranjeros.

Después de un año de su desaparición, la familia de Tatiana decidió crear un sitio web denominado: “Buscamos a Tatiana”, que reúne datos del caso e invita a quienes sepan algo de la estudiante que lo reporten en este portal.