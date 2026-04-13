Veolia lidera jornada de limpieza y educación en Playa Blanca tras el flujo de la Semana Santa

Veolia comprometida con la sostenibilidad ambiental de las islas que conforman la zona insular de Cartagena y la protección de los ecosistemas marinos y terrestres, realizó una gran jornada de limpieza integral en Playa Blanca, uno de los balnearios más visitados de la región. La intervención abarcó el sector de restaurantes, áreas comunes, la laguna central y la zona de ingreso principal, estas acciones ambientales se realizaron tras la Semana Santa; donde disfrutaron un promedio de 23.000 visitantes. Es importante precisar, que Veolia Aseo Cartagena recolectó durante la semana mayor 111 toneladas de residuos en las playas de este balneario.

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Esta intervención ambiental contó con el apoyo de 20 colaboradores del voluntariado, quienes se sumaron activamente a las actividades de sensibilización dirigidas a visitantes sobre el manejo adecuado y la disposición correcta de residuos, promoviendo el disfrute de playas limpias y sostenibles.

En esta gran jornada de limpieza integral se llevaron a cabo las actividades de recolección de inservibles y residuos mixtos, recuperación y limpieza de la laguna principal y sensibilización ambiental. Estas acciones impactaron directamente a 224 visitantes e indirectamente a 516.

Resultados destacados en la jornada ambiental:

14 toneladas de residuos recolectados.

96 jornadas de sensibilización dentro del programa de educación ambiental.

4 puntos de arrojos recuperados.

Equipos y maquinaria especializada para el embellecimiento de Playa Blanca.

“En Veolia Aseo Cartagena reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad de las playas de la zona insular. Cada acción que implementamos acelera la transformación ecológica de Cartagena. Tras la Semana Santa, donde miles de visitantes disfrutaron de nuestros balnearios, era prioritario recuperar la limpieza y el esplendor de Playa Blanca, garantizando la protección de sus ecosistemas marinos y terrestres, para que turistas y nativos sigan disfrutándolos de manera responsable”, afirmó Yolanda González Puente, Gerente General.