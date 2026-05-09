Alcaldía de Cartagena y Fundación Bolívar Davivienda impulsan liderazgo y valor social en la ciudad

Con el propósito de potenciar el liderazgo personal, la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) - Pedro Romero, en alianza con la Fundación Bolívar Davivienda, realizó el taller “Libertad y Éxito”, una experiencia pedagógica y vivencial orientada a fortalecer el pensamiento proactivo y la creación de valor.

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Al encuentro asistieron más de 200 personas, entre mujeres emprendedoras, lideresas de diversos sectores de la ciudad y contratistas del Distrito, quienes vivieron una jornada enfocada en construir una visión del éxito como motor de progreso individual y colectivo.

El proceso se basó en el modelo de formador de formadores, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del emprendimiento en las economías locales y en el desarrollo productivo de las comunidades.

Ciudadanías activas, libertad y libre mercado, transparencia, valores éticos y gestión empresarial exitosa fueron los ejes temáticos del taller. Elvira Forero, directora de Ciudadanía y Democracia de la Fundación Bolívar Davivienda, destacó que el objetivo fue que cada participante se reconociera a sí mismo, identificara sus dones, experiencias y habilidades, y desde allí generara valor a través de iniciativas individuales y autónomas para impulsar su potencial y alcanzar el éxito.

Por su parte, Jorge Redondo, director del PES - Pedro Romero, calificó la actividad como una experiencia enriquecedora. Resaltó que, a través de dinámicas lúdicas, los asistentes adquirieron herramientas prácticas para fortalecer sus capacidades profesionales, desarrollar su liderazgo y construir una visión de futuro con empoderamiento y propósito, elementos fundamentales para alcanzar el éxito y contribuir a una ciudadanía más activa y comprometida.

Adicionalmente, se presentó el curso EmprenDemos, cuyo propósito es empoderar a jóvenes y comunidades mediante una formación ágil en liderazgo, conectando su talento con oportunidades basadas en los principios de libertad, democracia y emprendimiento.

Braider Caraballo, líder del barrio Olaya Herrera, expresó su satisfacción con la jornada: “El taller fue excelente porque nos enseñó cómo formar una empresa, desde qué punto y desde qué nivel podemos comenzar, y cómo reconocer los fracasos que todas las empresas enfrentan. Muchas gracias a quienes hicieron posible este día.”