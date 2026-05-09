Cartagena lanza Red Corazón y Cerebro Heroico para mejorar atención de infartos y ataques cerebrales

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud -Dadis, avanza en la implementación de la Red Integral e Integrada de Atención para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio-cerebrovasculares y metabólicas en el Distrito, denominada “Red Corazón y Cerebro Heroico”.

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Esta estrategia tiene como objetivo establecer el marco operativo para la articulación de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, incluyendo las EAPB, IPS públicas y privadas y la entidad territorial, con el propósito de garantizar el acceso oportuno a acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento agudo, rehabilitación y paliación de eventos cardio-cerebrovasculares, especialmente el Ataque Cerebrovascular, ACV y el Infarto Agudo de Miocardio, IAM.

De acuerdo con cifras entregadas por el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, en Cartagena el año anterior se registraron 450 mil consultas por afecciones cardiovasculares. “La implementación de esta permitirá que los cartageneros tengan una mejor salud”, indicó Navarro.

Por su parte el médico internista Nehomar Pájaro, manifestó que la implementación de esta red permitirá optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la capacidad de atención de los servicios de salud frente a emergencias neurológicas y cardiovasculares, priorizando la atención integral y humanizada de los pacientes.

Como parte de esta ruta de atención, se estableció un protocolo de actuación rápida que inicia desde la identificación temprana de signos de alarma por parte de familiares o personal de seguridad capacitado mediante la estrategia CORRE+, permitiendo activar de manera inmediata el código ACV.

Posteriormente, en el servicio de triage, el médico realiza la valoración inicial del paciente, notifica al especialista de turno y coordina la evaluación neurológica mediante la escala NIHSS. De manera simultánea, se realizan pruebas diagnósticas como glicemia y laboratorios clínicos, seguido del traslado inmediato a tomografía axial computarizada (TAC) para la evaluación especializada.

Con base en los resultados obtenidos, el equipo médico define la conducta terapéutica correspondiente, incluyendo la posibilidad de trombólisis, y posteriormente el paciente es trasladado a la Unidad de ACV para su manejo integral y seguimiento especializado.

Actualmente, Cartagena cuenta con instituciones preparadas para la atención de esta ruta ACV, entre ellas la Clínica Gestión Salud, Neurodinamia, Clínica La Ermita, Medihelp, Serena del Mar, Hospital Universitario del Caribe y el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUED, fortaleciendo así la capacidad de respuesta de la red hospitalaria del Distrito.

Con esta estrategia, el Distrito reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los servicios de salud y la reducción de la morbimortalidad asociada a enfermedades cardio-cerebrovasculares, promoviendo una atención oportuna, coordinada y centrada en salvar vidas.