EPA Cartagena impone medida preventiva por vertimientos ilegales en edificio de Daniel Lemaitre

Desde el Establecimiento Público Ambiental (EPA) se realizó una visita de inspección a un edificio residencial del barrio Daniel Lemaitre, luego de las denuncias presentadas por la comunidad debido a la presencia de agua en la vía pública.

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Durante la jornada, adelantada con acompañamiento de la administración y representantes de la comunidad, se revisaron los planos hidrosanitarios de la edificación y se inspeccionaron puntos estratégicos como el sótano y la azotea, con el propósito de identificar el origen del vertimiento y verificar el estado de los sistemas de drenaje y bombeo.

Como parte del procedimiento técnico, se realizó una prueba con trazadores que permitió establecer el recorrido del fluido. Y, como resultado, se confirmó que el vertimiento provenía del bajante de aguas lluvias de la azotea.

De acuerdo con la administración del edificio, durante labores de mantenimiento en la piscina se presentó una contingencia que ocasionó el desbordamiento del agua, que se drenó hacia la vía pública a través de la tubería pluvial.

Tras el hallazgo, se impuso una medida preventiva y se establecieron requerimientos formales orientados al mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de bombeo de aguas residuales conectado al alcantarillado, así como de las bombas de agua lluvia ubicadas en el sótano.

Con estas acciones, el Establecimiento Público Ambiental busca garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura hidráulica de la edificación y prevenir afectaciones a la comunidad y al entorno urbano.