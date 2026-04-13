Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 abr 2026 Actualizado 16:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Tatiana Hernández cumplió un año desaparecida: familia insiste que habría un extranjero involucrado

Caracol Radio

Caracol Radio

Caracol Radio

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir