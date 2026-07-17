Cae alias Dylan, señalado cabecilla financiero del Clan del Golfo en el norte de Bolívar

Luego de aproximadamente un año de investigación, la Policía Nacional, en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Bolívar y en coordinación con la Fiscalía 155 Local de Cartagena, logró la captura por orden judicial de alias “Dylan”, de 26 años, presunto cabecilla financiero de zona de la Subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del GAO-EGC, requerido por el delito de concierto para delinquir agravado.

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El procedimiento se llevó a cabo en vía pública en el barrio Ternera de Cartagena, como resultado de las labores investigativas que permitieron recopilar elementos materiales probatorios que vincularían al capturado con actividades delictivas en el norte del departamento de Bolívar.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Dylan” tendría una trayectoria criminal cercana a un año dentro de esta estructura ilegal y sería el encargado de coordinar el recaudo de extorsiones y administrar los recursos económicos de la organización en jurisdicción del municipio de Arjona y otros municipios del norte de Bolívar.

Asimismo, presuntamente imponía el pago de extorsiones a comerciantes, ganaderos, agricultores y, especialmente, a las rutas de cobradiarios, citando a las víctimas y realizando exigencias económicas mediante amenazas e intimidaciones. Se estima que la organización obtenía un recaudo cercano a 150 millones de pesos mensuales por estas actividades ilícitas.

Alias “Dylan” registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto.

Tras las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, siendo trasladado a la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, aseveró: “Este importante resultado representa un contundente golpe contra las finanzas de las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los bolivarenses. Continuaremos desarrollando acciones investigativas y operativas para desarticular las redes dedicadas a la extorsión y proteger a nuestros comerciantes, ganaderos, agricultores y ciudadanos. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 del GAULA; la información oportuna es fundamental para seguir obteniendo resultados contra el crimen organizado.”