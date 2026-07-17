Unidad Móvil de Salud de Ecopetrol y USO ha brindado más de 24.000 servicios gratis en Cartagena

Entre febrero de 2025 y mayo de 2026, la Unidad Móvil de Salud de Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) ha realizado 24.141 servicios gratuitos en comunidades urbanas y rurales del distrito de Cartagena, consolidándose como una estrategia ejemplar de acceso a la salud primaria.

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El centro médico itinerante ha recorrido sectores como Pasacaballos, Policarpa, Villa Hermosa, Puerta de Hierro, Arroz Barato, Bajo El Tigre (Jorge Eliécer Gaitán), Nelson Mandela, así como las veredas El Recreo y Leticia, ofreciendo servicios de medicina general, odontología, psicología, laboratorio clínico y citología vaginal.

Durante 2025 se realizaron 16.468 atenciones, mientras que, en lo corrido de 2026, al corte de mayo, se han completado 7.674 consultas. Además de la atención médica, la Unidad Móvil ha desarrollado actividades de detección temprana, promoción de estilos de vida saludables, prevención de enfermedades crónicas, planificación familiar y cuidado de la infancia.

Tatiana Blanco Bolaños, habitante del barrio Arroz Barato: “Quiero expresar mis agradecimientos por la excelente atención recibida. Los médicos brindaron un servicio eficaz, oportuno y de gran calidad. Este programa es muy valioso para las personas que no cuentan con EPS o que tienen dificultad para acceder a una cita médica. Destaco especialmente la atención de odontología, medicina general y psicología por su profesionalismo y calidad humana. Espero que esta iniciativa continúe llegando de manera constante a nuestra comunidad, ya que nos beneficia. Gracias a Ecopetrol por esta valiosa labor social”.

Por su parte, Yeidi Marimón Barrios, usuaria de Puerta de Hierro indicó que: “Estoy muy agradecida con la Unidad Móvil de Ecopetrol por brindar este servicio a la comunidad, ya que muchas personas tienen dificultad para acceder a la salud. Fui atendida con amabilidad en odontología y citología. Aunque tuve un percance y llegué tarde a mi cita, me esperaron y recibí la atención”.

“Con esta iniciativa acercamos la salud a quienes más lo necesitan, especialmente en zonas rurales con mayores barreras de acceso. Nuestro compromiso es brindar un servicio seguro, gratuito y de calidad para las comunidades cartageneras”, destacó Carlos José Crismatt Corena, jefe Territorial Ambiental Caribe de Ecopetrol encargado.

Con sus resultados, la Unidad Móvil de Salud Ecopetrol–USO se ratifica como una estrategia ejemplar para fortalecer el acceso a los servicios médicos primarios y contribuir al bienestar de la población cartagenera.