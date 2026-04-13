Suspenden clases en Cúcuta por paro de busetas

Debido al paro del servicio de transporte público colectivo programado para este lunes 13 de abril, la Secretaría de Educación de Cúcuta anunció la suspensión de clases presenciales en las instituciones educativas del municipio, como parte de un plan de contingencia para mitigar las afectaciones en la movilidad.

La decisión fue adoptada mediante circular emitida este 12 de abril, en la que se establecen medidas orientadas a proteger la integridad de estudiantes, docentes, directivos y demás actores del sector educativo, ante las dificultades de desplazamiento que se prevén durante la jornada.

En el documento, la administración municipal señala que se implementarán estrategias flexibles para garantizar la continuidad del proceso educativo, priorizando la seguridad de la comunidad. “Se procede a implementar estrategias flexibles adaptadas a las características específicas de cada institución educativa pública”, precisa la circular.

Asimismo, se indicó que los directivos deberán hacer seguimiento permanente a la evolución de la situación vial y de orden público, con el fin de avanzar en un retorno progresivo a la normalidad una vez se restablezcan las condiciones de movilidad en la ciudad.

Las autoridades aclararon que la medida es de carácter transitorio y se mantendrá mientras persistan las afectaciones derivadas del paro. Una vez superada la contingencia, se retomarán las actividades académicas en condiciones habituales.

Finalmente, la Secretaría de Educación también exhortó a las instituciones educativas no oficiales a adoptar decisiones acordes a la situación, priorizando la seguridad y bienestar de sus comunidades educativas.

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