SENA Bolívar fortalece la formación con testing gastronómico para el restaurante El Marqués

La regional Bolívar, a través del Centro de Comercio y Servicios, desarrolló una jornada de testing gastronómico, una actividad formativa donde aprendices e instructores trabajaron en la creación y selección de los platos que integrarán la nueva carta del restaurante El Marqués, ubicado en la Escuela de Hotelería y Gastronomía Casa del Marqués.

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Esta práctica hace parte de las estrategias pedagógicas del programa de cocina, en la que los aprendices asumen un rol protagónico en la elaboración de preparaciones que serán evaluadas para su inclusión en la oferta gastronómica. Durante la jornada, se trabajó en la construcción de menús que incluyen desayunos, opciones de brunch, platos fuertes y postres, con propuestas que combinan técnicas contemporáneas y tradición culinaria.

Los platos elaborados se caracterizan por el uso de productos locales, fortaleciendo el vínculo con las tradiciones del territorio y promoviendo el reconocimiento de ingredientes propios de la región. Preparaciones como lomo Wellington, arroces de mariscos, cremas infusionadas y variedad de panes hacen parte de esta apuesta gastronómica que resalta el talento y la creatividad de los aprendices.

Además, esta actividad integró a aprendices de distintos programas como Técnico en Servicios de Restaurante y Bar, Cocina y Panadería, así como auxiliares en Servicios de Alimentación y Limpieza, quienes trabajaron de manera articulada, fortaleciendo sus competencias técnicas y habilidades para el trabajo en equipo, en un entorno que simula condiciones reales del sector productivo.

“Estamos haciendo el testing, una prueba que realizamos anualmente para definir los platos que se incluirán en la carta del restaurante Casa del Marqués. Es una actividad liderada por instructores, pero ejecutada por los aprendices como parte de su proceso de formación”, afirmó Libardo Arteaga Urueta, instructor del programa de cocina del Centro de Comercio y Servicios.

Como resultado de este proceso, los platos seleccionados harán parte de la oferta del restaurante El Marqués, donde la comunidad podrá disfrutar de preparaciones elaboradas por aprendices, reflejo del aprendizaje práctico y del compromiso del SENA con la calidad y la pertinencia de la formación.