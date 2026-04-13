Restaurante 1621 del Santa Clara ganó como Mejor Restaurante de Hotel en los Premios Acodrés 2026

Carmen Otero, directora e mercadeo y ventas de Sofitel Legend Santa Clara, Chef Dominique Oudin y Jean-Christophe Martínez, gerente General del Hotel. // Restaurante 1621 del Santa Clara

Cartagena vivió una noche clave para la gastronomía nacional y uno de sus grandes protagonistas fue el restaurante 1621 del Sofitel Legend Santa Clara, que fue galardonado como Mejor Restaurante de Hotel en los Premios ACODRES 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la industria en el país.

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El premio, otorgado por la ACODRES en el marco de los Premios Nacionales “La Receta de Oro”, destaca la calidad, consistencia e innovación de propuestas que elevan la cocina colombiana y su proyección internacional.

Para el gerente general del hotel, Jean-Christophe Martinez, este logro reafirma el posicionamiento del hotel como referente gastronómico: “Este premio es un reflejo del compromiso de nuestro equipo por ofrecer experiencias memorables y auténticas. En Sofitel Legend Santa Clara creemos en una gastronomía que conecta culturas, y este reconocimiento nos impulsa a seguir elevando ese propósito”.

Este reconocimiento cobra aún más relevancia al considerar que el restaurante 1621 también fue nominado como Mejor Restaurante Sostenible, distinción que resalta su compromiso con prácticas responsables como la minimización del desperdicio alimentario; el reciclaje; la gestión responsable del consumo de agua, tanto directo como indirecto; el uso de productos locales y de temporada; el cuidado del bienestar animal; la promoción de alternativas vegetarianas y el trabajo activo en la eliminación de los plásticos de un solo uso etc .

A su vez, el chef Dominique Oudin fue nominado en la categoría Chef del Año, destacando su trayectoria, talento y aporte al desarrollo de la gastronomía en el país .

Una cocina que cuenta historias

Desde su propuesta culinaria, el restaurante 1621 ha construido una identidad que combina la tradición y la alta cocina contemporánea, integrando técnicas francesas con ingredientes locales.

“Este reconocimiento es un honor para todo nuestro equipo. Es el resultado de un trabajo constante, de respeto por el producto y de una profunda admiración por la riqueza gastronómica de Colombia. Seguiremos explorando y contando historias a través de cada plato”, afirmó el chef Dominique Oudin.

El restaurante no deja de sorprender con una propuesta gourmet que resalta los sabores y las texturas de los productos locales en un menú degustación de altura que se ha convertido en lo más innovador de la escena gastronómica de Cartagena, además de una carta que ofrece otras opciones de alta gastronomía.

Su concepto de una cocina gourmet cuida cada detalle, con un alto nivel de servicio, perfección de la cocción, texturas y maridajes que realzan el paladar con una impecable selección de vinos y destilados de la cava del restaurante, que se ha mantenido en la lista de los mejores de la reconocida revista Wine Spectador.

“1621 es toda una experiencia desde la llegada de nuestros comensales a un lugar mágico con una historia de más de 400 años cuando era el comedor de las hermanas clarisas y luego cuando inicia el servicio pueden deleitarse con recetas únicas, en donde los productos locales llegan a su máximo potencial en sabor y textura, llevando a nuestros clientes en cada tiempo de la cena a una nueva dimensión gastronómica”. Afirma el chef Oudin.

Cartagena, epicentro de la gastronomía

La ceremonia de premiación, que se llevó a cabo en el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena, reunió a los principales actores del sector gastronómico para celebrar el talento y la evolución de la cocina colombiana.

Este galardón posiciona al restaurante 1621 como uno de los grandes referentes de la cocina de hotel en Colombia, en un momento en que la gastronomía se consolida como uno de los principales motores culturales y turísticos del país.