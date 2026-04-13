Recuperan camioneta robada en la vía Cartagena-Barranquilla

En un operativo de control sobre la ruta 9006, a la altura del kilómetro 0+400 en la vía que comunica a Cartagena con Barranquilla, unidades de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar lograron la captura de un hombre que se movilizaba en una camioneta reportada como robada.

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El sujeto, oriundo de San Marcos (Sucre), conducía una camioneta marca Hyundai, color negro, modelo 2013, con placas NBX-158. Sin embargo, al verificar el número de chasis en el sistema RUNT, los uniformados detectaron que la placa real del vehículo correspondía a MXN-333.

Al consultar en la base de datos de la Policía Nacional, el automotor arrojó resultado positivo por hurto, con denuncia instaurada ante la Fiscalía Local 25 de Barranquilla.

De inmediato, el conductor fue capturado por el delito de receptación y dejado a disposición de la autoridad competente, mientras que el vehículo fue recuperado.

“Seguimos intensificando los controles en las vías del departamento para contrarrestar el hurto de automotores y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Este resultado demuestra la efectividad de nuestros operativos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a verificar la procedencia de los vehículos antes de adquirirlos y a denunciar cualquier hecho sospechoso.