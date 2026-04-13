Rector de Unicartagena, elegido como delegado del SUE ante OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación

En el marco de la más reciente sesión ordinaria del Sistema Universitario Estatal (SUE), el rector de la Universidad de Cartagena, Willian Malkun Castillejo, fue elegido por decisión unánime como el nuevo delegado de las 34 universidades públicas del país ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación, la entidad técnica que decide dónde se invierten los recursos del Sistema General de Regalías destinados a la ciencia y la tecnología en las regiones de Colombia.

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La designación de Malkun Castillejo representa un voto de confianza por parte de sus homólogos del SUE y ratifica el liderazgo y la influencia de Unicartagena en el ámbito científico a nivel nacional. “Esto lo asumo no solo como un reto personal, sino como un respaldo al liderazgo y al compromiso histórico que tiene nuestra Universidad con el desarrollo de la región y del país. Nuestro objetivo es seguir aportando a la construcción de una educación pública más articulada, en la que la investigación y la innovación sean los verdaderos motores de transformación para Colombia”, expresó el Rector.

El papel fundamental del SUE

El Sistema Universitario Estatal (SUE) es el organismo que agrupa a las 34 universidades públicas de Colombia para articular esfuerzos en la defensa y fortalecimiento de la educación superior estatal. Además, actúa como el principal vocero y representante de los intereses de las universidades públicas ante el Gobierno Nacional, incidiendo directamente en las políticas públicas y en la financiación del sector.

Esta sesión contó con la participación del ministro de educación, Daniel Rojas Medellín, y el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco (virtual). Entre los puntos centrales de la agenda se destacó el fortalecimiento financiero de las universidades, en el marco de la reglamentación de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, con énfasis en la reducción de brechas regionales; así como la necesidad de mayor eficiencia en las convocatorias de investigación por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.