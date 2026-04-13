Proyectan nueva ruta de transporte urbano entre Tunja y Soracá para mejorar la movilidad regional

Tunja

La Alcaldía de Tunja está desarrollando en el proceso para habilitar una nueva ruta de transporte público colectivo urbano que conecte a la ciudad con el municipio de Soracá, como parte de una estrategia para mejorar la movilidad regional.

El secretario de Medio Ambiente y Vida de Tunja, Juan Carlos García, confirmó que ya se suscribió un acuerdo entre ambas administraciones municipales, en el que se consolidaron los estudios técnicos y jurídicos necesarios para respaldar la iniciativa. “El 15 de este mes se suscribió un acta de acuerdo con la Alcaldía de Soracá y la Alcaldía de Tunja, donde se reúnen todos los documentos técnicos y legales con la viabilidad para la implementación de una ruta de transporte público colectivo urbano entre Tunja y Soracá”, explicó.

El funcionario indicó que la documentación ya fue presentada ante el Ministerio de Transporte, entidad encargada de autorizar la operación. “Estos documentos ya fueron radicados para que nos habiliten la ruta y se pueda prestar este servicio entre estos dos municipios”, afirmó.

García señaló que este proyecto responde a los cambios en las dinámicas de movilidad de la región, teniendo en cuenta que muchas personas residen en Soracá pero trabajan o estudian en Tunja. “Se busca suplir esas necesidades y avanzar en la consolidación de una región metropolitana”, agregó.

En cuanto a la operación, el secretario precisó que aún no hay horarios ni frecuencias definidos. “Una vez el Ministerio de Transporte nos habilite la ruta, entraremos a evaluar si se crea una nueva o se extiende alguna de las existentes, así como las frecuencias”, dijo.

Además, aclaró que esta iniciativa no modifica el funcionamiento del transporte intermunicipal desde el terminal. “Ese es un sistema independiente, por eso se opta por una ruta urbana que haga parte del circuito de la ciudad”, indicó.

El funcionario destacó que la tarifa del servicio se mantendría en los valores actuales del transporte urbano. “El tema tarifario será el mismo de las rutas de Tunja, lo que representará una reducción en los costos para los usuarios”, puntualizó.