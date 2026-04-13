Propietarios de transporte colectivo fijan postura ante paro en Cúcuta

Cúcuta.

La Asociación de Propietarios y Conductores de Vehículos del Servicio Público Colectivo (APVTRANSP) se pronunció frente al cese de actividades del transporte programado para este lunes 13 de abril en Cúcuta, marcando distancia de acciones que afecten a la ciudadanía y reiterando sus exigencias a las autoridades.

En el comunicado, el gremio dejó claro que no está en contra de la institucionalidad, ni de la ciudadanía, ni del orden, pero advirtió que no guardará silencio ante la falta de respuestas frente a la crisis que enfrenta el sector.

La asociación aseguró que respalda el derecho a la protesta pacífica, contemplado en la Constitución Política, aunque precisó que este no puede vulnerar otros derechos fundamentales como la libre locomoción.

En ese sentido, rechazó de manera categórica cualquier acto de vandalismo, así como el cierre total de vías que paralice la ciudad y afecte a terceros.

También advirtió que este tipo de acciones terminan debilitando las causas del sector transporte.

El gremio hizo un llamado a las autoridades municipales y metropolitanas para que asuman su responsabilidad frente a la situación actual, señalando que la falta de decisiones agrava el problema.

A su vez, instó a las entidades de control a intervenir ante el deterioro de las condiciones laborales y económicas de los transportadores.

En el pronunciamiento también se dirigieron a las empresas del sector, a quienes pidieron revisar prácticas internas que han generado inconformidad entre conductores y propietarios.

Finalmente, la Asociación de Propietarios y Conductores reiteró que la situación que enfrenta el transporte no es un problema de orden público, sino una crisis estructural que ha sido ignorada, y advirtió que el cese de actividades responde a esa falta de soluciones de fondo.