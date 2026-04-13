Personería de Ocaña alerta por falta de atención a víctimas del conflicto

Norte de Santander.

La Personería de Ocaña expresó su preocupación por la falta de atención del Gobierno Nacional a las víctimas del conflicto armado que siguen llegando al municipio, huyendo de la violencia en la subregión del Catatumbo.

El personero Jorge Armando Bohórquez advirtió que la situación es insostenible, debido a la alta demanda de ayudas humanitarias. “El municipio de Ocaña se ve afectado porque es el receptor de todo lo que ocurre en el Catatumbo y sin duda alguna ayudas no van a llegar para poder sufragar a todas estas personas”, afirmó.

Señaló además que las principales necesidades están relacionadas con “mercados, ayudas en materia de aseo, de hospedaje y demás”, mientras aumentan los riesgos en el territorio. “Hay alertas de inminencia por parte de la Defensoría del Pueblo por la presencia de grupos paramilitares, entonces todo eso aumenta el riesgo y no vemos que el Gobierno Nacional tome medidas claras”, agregó.

Bohórquez insistió en que la llegada de víctimas no se detiene. “Seguimos recibiendo desplazados, personas amenazadas, pero no vemos una respuesta estatal que pueda ayudar a afrontar esta situación en el Catatumbo”, puntualizó.

Actualmente, Ocaña es el tercer municipio receptor de personas desplazadas a nivel nacional, lo que obliga a la administración local a destinar recursos propios para atender la emergencia humanitaria.