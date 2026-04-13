Papa, cebolla y limón, entre los productos más costosos por paro campesino en Norte de Santander. / Foto: Camilo Picón.

Norte de Santander.

El paro campesino en Norte de Santander ya comienza a sentirse en el bolsillo de los ciudadanos, con un incremento notable en los precios de productos de la canasta básica, especialmente en la Central de Abastos de Cúcuta.

Comerciantes reportan alzas considerables en alimentos como la papa, la cebolla y algunas frutas, lo que ha reducido las ventas y generado preocupación en el sector.

“Productos principales han subido bastante. La papa que se conseguía entre 90.000 y 100.000 pesos el bulto, ahora está entre 130.000 y 150.000. La papa criolla también tuvo una alza significativa, pasó de 230.000 o 250.000 a costar entre 400.000 y 450.000 pesos”, explicó Jessica Castañeda, comerciante.

Otros productos también han registrado incrementos importantes. “La cebolla blanca subió bastante, el bulto pasó de 70.000 a 130.000 pesos. En frutas, el limón criollo, el limón taití, el durazno y la fresa también han tenido alzas”, agregó.

Según la comerciante, esta situación impacta directamente las ventas, ya que los clientes están comprando menos o sustituyendo productos por opciones más económicas.

“Sí nos afecta porque la gente al ver los precios tan costosos se abstiene de llevar lo que normalmente compra. Muchos llevan la mitad o deciden cambiar por otros productos. Esto hace que se vea menos movimiento y también se corre el riesgo de que se pierda mercancía”, indicó.

Advirtió además que, aunque los productos están frescos, el alto costo desincentiva la compra, afectando tanto a comerciantes como a consumidores.

Los comerciantes esperan que el paro se solucione pronto, ya que de continuar la situación, el impacto económico podría ser aún mayor en toda la región.