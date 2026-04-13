Pancarta intimidatoria prohíbe campaña del Centro Democrático en Planadas, Tolima

Tolima

Durante el más reciente fin de semana apareció una pancarta alusiva al frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, en la cual se prohíbe el ingreso de dirigentes del partido Centro Democrático al municipio de Planadas, ubicado en el extremo sur del Tolima, en límites con el Huila.

La pancarta intimidatoria generó conmoción y rechazo entre algunos sectores del Tolima. Hasta la gobernadora Adriana Magali Matiz se pronunció para condenar este episodio que busca intimidar a los candidatos del uribismo e impedirles realizar campaña en el sur del departamento.

“La estigmatización y el impedir con intimidación el ejercicio libre de la expresión de las ideas políticas, de cualquier partido político, no lo vamos a permitir, porque es fundamental para mantener viva la democracia”, advirtió Matiz.

En la pancarta figuran los rostros del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la candidata presidencial Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay, Andrés Guerra y Gabriel Vallejo. Junto a sus rostros se lee: “En este territorio no se permite el ingreso de políticos corruptos ni guerreristas”.

Tras conocerse la pancarta tipo panfleto, la gobernadora Matiz les exigió a las Fuerzas Armadas que garanticen la movilidad o el desplazamiento de cualquier ciudadano por el territorio tolimense, sin importar su posición política.

“Como si los bandidos-terroristas fueran autoridad territorial y tuvieran la facultad para decidir quién visita o no Planadas o cualquier territorio tolimense. Exijo a las autoridades garantizar la vida y movilidad de todos los ciudadanos, propios y visitantes, para que se ejerza su derecho a elegir con libertad”, remarcó la gobernadora.

En su momento, durante su última visita al Tolima, el expresidente Uribe advirtió que grupos armados estarían amenazando a la población civil para obligarla a votar por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aunque sin presentar pruebas. Dos meses después se conoce la polémica pancarta en Planadas.