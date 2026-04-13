Pakistán intenta organizar nueva ronda de diálogo entre EEUU e Irán y extender tregua

El Gobierno de Pakistán está buscando celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras el estancamiento del diálogo en Islamabad y asegurar una prórroga del alto el fuego más allá del 22 de abril.

“Nuestro éxito se mediría ahora por lograr una prórroga del alto el fuego más allá del 22 de abril. En consecuencia, una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría ocurrir, si las cosas continúan como hasta ahora”, declaró a EFE una fuente diplomática paquistaní.

El domingo, las delegaciones lideradas por el estadounidense JD Vance y el iraní Mohamad Baqer Qalibaf abandonaron Islamabad tras 21 horas de diálogo directo sin ningún acuerdo formal.

Lea también: Netanyahu muestra su apoyo al bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz

Al ser consultado este lunes sobre la continuidad del proceso, el embajador de Irán en la India, Mohamad Fatahli, confirmó que si Estados Unidos acepta sus condiciones es “predecible” que suceda otra ronda de negociación.

“Creemos que si evitan las exigencias ilegales y reconocen nuestro legítimo derecho e interés, la negociación será un éxito. Hemos anunciado formal y oficialmente que si ellos (EE.UU.) aceptan nuestras condiciones, es previsible que tengamos otra negociación”, dijo el representante iraní en una rueda de prensa en Nueva Delhi.

El pasado miércoles, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, anunció en X una tregua de 14 días acordada bajo su mediación que en seguida disparó fricciones por la inclusión efectiva del Líbano, que siguió siendo atacada por Israel.

Una fuente del Gobierno paquistaní explicó a EFE este lunes que las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán avanzan en la “dirección correcta” pese a un estancamiento temporal por diferencias en los últimos puntos de la negociación.

“Las conversaciones no han terminado. Podemos decir que atraviesan un punto muerto, pero no han concluido. Ambas partes han acordado la mayoría de los puntos presentados por cada lado y solo quedan uno o dos pendientes. El proceso avanza en la dirección correcta”, aseguró la fuente bajo condición de anonimato.

Podría interesarle: Trump: Estados Unidos controlará el estrecho de Ormuz y bloqueará el paso de todos los buques

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, también confirmó en X que el proceso de Islamabad ha sentado un “proceso diplomático abierto” que puede servir para llegar a un fin común.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, afirmó que “no se debía esperar un acuerdo en una sola sesión” y subrayó que el éxito de este proceso depende de la “buena fe” de Washington.

Vance aseguró que Washington había presentado su “oferta final” antes de retirarse, una postura que el presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó al anunciar de inmediato un bloqueo naval total contra los puertos iraníes efectivo en las próximas horas.