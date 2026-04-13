Orsomarso rescató un punto en Bucaramanga en la Liga Femina de Futbol

Orsomarso sumó un punto valioso en su visita al Atlético Bucaramanga tras empatar 1-1 en el estadio Américo Montanini, en compromiso correspondiente a la fecha 7 de la Liga Femenina colombiana.

El equipo vallecaucano tuvo que remar desde atrás luego de que las locales se adelantaran rápidamente en el marcador. Al minuto 8, Samantha Rodríguez aprovechó un rebote de la arquera Danna Gámez para poner el 1-0, resultado con el que Bucaramanga se fue al descanso. Durante gran parte del partido, Orsomarso buscó reaccionar, pero le costó encontrar claridad en el último tercio del campo en un juego marcado por imprecisiones de ambos equipos.

En el tramo final del compromiso, el panorama cambió. Bucaramanga se quedó con diez jugadoras tras la expulsión de María Rojas, lo que le permitió al conjunto vallecaucano ganar terreno y presionar en busca del empate. La oportunidad llegó desde el punto penal. Sindy Sánchez asumió el cobro, que fue atajado en primera instancia por la arquera local, pero la delantera estuvo atenta al rebote para marcar el 1-1 definitivo sobre el minuto 80.

Con este resultado, Orsomarso llega a siete puntos y se ubica en la décima posición de la tabla, manteniéndose en la pelea por acercarse al grupo de clasificación.

Así van los equipos vallecaucanos:

En cuanto a los equipos del Valle del Cauca en la tabla de posiciones, América de Cali es segundo con 18 puntos, mientras que Internacional FC Palmira es cuarto con 14 unidades, tras perder su invicto. Deportivo Cali, por su parte, es quinto con 11 puntos y un partido menos, mientras que Orsomarso se ubica décimo con 7 puntos.

Lo que resta de la fecha 7:

Once Caldas vs Deportivo Cali – miércoles 15 de abril, 3:00 p.m.

Junior vs Independiente Medellín – miércoles 15 de abril, 5:00 p.m.

Santa Fe vs Internacional de Bogotá – domingo 19 de abril, 5:00 p.m.