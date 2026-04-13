“Nos la gozamos”: entrenador de los jóvenes que estuvieron desaparecidos en Monserrate

Bogotá D.C

Lo que comenzó como una aventura para los jóvenes terminó en angustia para sus padres. Dos jóvenes de 22 años y cinco menores de edad salieron en busca de una cascada en la parte de atrás del cerro de Monserrate, pero terminaron perdidos por más de 18 horas.

La salida se hizo por parte de la escuela de fútbol del barrio de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, pero los entrenadores tomaron senderos no autorizados.

“Realmente fue una aventura, sería mentira decirles que no la disfrutamos. Obviamente nos asustamos también, más que todo por nuestros papás, pero nos la gozamos. Hicimos videos y fotos”, aseguró Sebastián Velez.

Bajaron por el cerro durante 15 minutos buscando la cascada que se encuentra detrás del cerro. Velez asegura que algunos de los menores alcanzaron a contactarse con sus familiares y con las autoridades, mientras él hacía camino para seguir bajando.

Condiciones precarias

Todos pasaron la noche en condiciones vulnerables por el terreno y las bajas temperaturas.

“Todos arrunchados cogiendo calor. Realmente tenían chaquetas, maletas y guantes de boxeo nos ayudaron e hicimos lo que pudimos”, indicó el entrenador.

Al final encontraron agua, la cascada que buscaban, por lo que ahí decidieron permanecer.

Wendy, quien sería la otra entrenadora de los niños dio más detalles de cómo lograron sobrevivir.

“Ante de la llamada que hicimos al 123 caminamos como cuatro horas y empezamos a bajar hasta que encontramos agua. Empezamos a bajar después de la llamada eran las 12:30 del día y a la cascada llegamos a las 5 de la tarde”.

Aseguran que llevaban bocadillos y agua potable que tuvieron que rendir para los menores.