“Necesitamos resultados”: dura crítica de la gobernadora del Tolima a la fuerza pública

Tolima

Sorpresa causaron los cuestionamientos que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lanzó en medio de un acto público contra los comandantes de la Policía y el Ejército, a quienes señaló por el deterioro del orden público en el departamento.

El episodio sucedió en Fresno, durante la celebración de los 165 años de fundación del Tolima. En ese escenario, la gobernadora Matiz hizo duros reparos a la estrategia de seguridad implementada por la Fuerza Pública, exigiendo mayores resultados.

“Los resultados no han sido suficientes. El deterioro reciente del orden público no tiene justificación; no podemos normalizarlo, no podemos aceptarlo. Este territorio exige más, este pueblo exige más. Necesitamos contundencia, necesitamos precisión, necesitamos resultados”, esgrimió la mandataria seccional.

Es la primera vez, durante su administración, que la gobernadora lanza cuestionamientos de este tipo contra la fuerza pública, al menos en público. En Fresno, la mandataria criticó el avance de las disidencias de las Farc en el sur del Tolima y la profunda crisis de inseguridad en municipios como El Espinal, donde se registraron múltiples homicidios en cuestión de apenas dos semanas.

“No puede ser solo un discurso; es una obligación, es un deber moral con cada campesino, con cada comerciante, con cada familia de este territorio, con cada joven que merece vivir sin miedo. Quien le hace daño al Tolima tiene que responder, tiene que ser capturado, judicializado y sancionado. Esa tarea es indelegable, porque la paz no se defiende con discursos, se defiende con decisiones; y nosotros estamos aquí para defender la paz de nuestro territorio”, enfatizó.

Las palabras de Matiz también se producen tras el incumplimiento de las autoridades a la orden del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre la captura de alias ‘Chapolo’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, fijada con plazo máximo para el pasado 31 de marzo. Sin embargo, dicho plazo fue incumplido.