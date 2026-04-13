Muere policía en enfrentamiento con delincuentes en Zaragocilla

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que el patrullero Amir Chamorro Campo perdió la vida en medio de un enfrentamiento armado en un procedimiento de rutina en el barrio Zaragocilla. El uniformado transitaba en por el sector en una patrulla de vigilancia y trató de acercarse a dos sujetos que estaban con actitud sospechosa. Lo que parecía ser un procedimiento de rutina terminó en un tiroteo entre policías y delincuentes.

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En medio del intercambio de disparos el patrullero logró herir a uno de los delincuentes, quienes emprendieron la huida mientras el uniformado quedaba gravemente lesionado en la vía pública. Fue ingresado al Hospital Universitario del Caribe, donde se confirmó su deceso.

Ante este hecho de violencia el general William Oswaldo Rincón Zambrano, Director General de la Policía Nacional, manifestó que “no descansaremos hasta capturar a los responsables de este cobarde acto que enluta a nuestra institución y a todo el país”, confirmando el despliegue de unidades de inteligencia para dar con el paradero de los responsables.

La Policía Metropolitana confirmó que en una rápida persecución capturaron a uno de los sospechosos, tras ser herido en medio del enfrentamiento. Este sujeto permanece bajo custodia policial en un centro asistencial. La Policía sigue con la búsqueda del otro individuo, que huyó en moto.

El general William Rincón Zambrano fue enfático al señalar que “Con profundo dolor, hoy despedimos a un policía valiente. En la madrugada de este lunes, el patrullero 𝗔𝗺𝗶𝗿 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗼 fue asesinado mientras atendía el llamado de la ciudadanía en el barrio Zaragocilla de Cartagena. Él y su compañero no dudaron un segundo en enfrentar el peligro para proteger a la comunidad”.

El fallecimiento de Amir Chamorro Campo ha causado una profunda consternación en la institución y entre los habitantes de Cartagena, quienes lamentan la pérdida de un uniformado que demostró su valor hasta el último momento. Mientras avanzan las investigaciones y las labores de policía judicial, se rinden honores a la memoria de este patrullero que enfrentó con determinación la criminalidad en la capital de Bolívar.