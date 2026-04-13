Movilización en apoyo al alcalde dejó daños en Las Nieves; conductores asumirán reparación

Tunja

El secretario de Movilidad y Vida de Tunja, Juan Carlos García, entregó un balance sobre los daños ocasionados a la infraestructura vial en el sector de Las Nieves, luego de la movilización realizada en apoyo al alcalde Mikhail Krasnov, y reiteró que los responsables deberán asumir la reparación de los elementos afectados.

El contexto de estos hechos se remonta al “cacerolazo” promovido en redes sociales afines al mandatario, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado y quien además enfrenta procesos penales y disciplinarios. La jornada se llevó a cabo en la noche del jueves 9 de abril, cuando desde el sector de Los Hongos partieron vehículos particulares, motocicletas y tractomulas que, al llegar al centro de la ciudad, ingresaron en contravía y causaron daños en la señalización vial en inmediaciones de la carrera Novena con calle 25, en el sector de Las Nieves.

Durante la movilización también se registraron momentos de tensión. El concejal Javier Mesa intervino al evidenciar las infracciones y los daños a bienes públicos, y en medio del reclamo fue objeto de amenazas por parte de algunos participantes. “Ustedes no están haciendo una protesta pacífica, están dañando la infraestructura vial de la ciudad”, manifestó el cabildante, mientras algunos de los involucrados respondían de manera desafiante.

Frente a esta situación, el secretario García fue enfático en señalar que, aunque la protesta social es un derecho constitucional, no puede estar por encima de la ley ni del cuidado de los bienes públicos. “Nosotros, como autoridad de tránsito en la ciudad de Tunja, entendemos que la protesta y las manifestaciones sociales son un derecho constitucional, el cual respetamos profundamente, independientemente de ideologías políticas o religiosas. Sin embargo, la infraestructura de la ciudad hay que preservarla, sobre todo por el bien común”, afirmó.

El funcionario explicó que, una vez se presentaron los hechos, los agentes de tránsito actuaron conforme a la normatividad vigente. “Se realizaron los procedimientos de ley y se impusieron los comparendos respectivos, aunque en ese momento el ambiente estaba un poco tenso”, indicó.

De acuerdo con García, los daños se concentraron principalmente en hitos plásticos que delimitaban la vía, los cuales ya están en proceso de reposición. Añadió que, al día siguiente de lo ocurrido y en un ambiente más calmado, los conductores de las tractomulas se acercaron a la Secretaría de Movilidad con el fin de responder por los daños ocasionados. “La idea es poder restituir esta infraestructura; ellos se acercaron para comprar los materiales, los cuales están en proceso de adquisición y serán entregados a la Secretaría para reinstalar y arreglar esta parte de la ciudad”, explicó.

Asimismo, el secretario señaló que existe un compromiso por parte de los involucrados de ofrecer disculpas públicas a través de medios de comunicación. En ese sentido, insistió en que la institucionalidad está por encima de cualquier interés político. “La Secretaría está por encima de cualquier tema político; nosotros simplemente hacemos respetar la norma”, puntualizó.

El funcionario también dejó un mensaje a la ciudadanía tras lo ocurrido: “La protesta no puede estar por encima de la norma ni podemos dañar la infraestructura, que además en estos tiempos es limitada y genera costos económicos para la ciudad”.

La movilización finalizó en la Plaza de Bolívar, donde se concentraron cerca de 100 personas, entre ellas el alcalde, funcionarios y contratistas del municipio. Entre tanto, la administración municipal avanza en la reparación de la zona afectada y anunció que en los próximos días la ciudadanía podrá evidenciar el reemplazo de los elementos dañados y la recuperación del espacio público.