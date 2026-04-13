Mañana comienza protesta del sector educativo en Norte de Santander

Norte de Santander

El magisterio en Norte de Santander se anticipará a la protesta de la Federación de Educadores en el país, y realizará mañana una manifestación departamental, para luego unirse a la nacional.

Los educadores han expresado su malestar por las debilidades que tiene el sistema de salud que atiende a ese gremio y que cada día deja ver más dificultades.

Leonardo Sánchez Presidente de Asinort dijo a Caracol Radio que “nosotros tendremos dos actividades, una comienza el 14 de abril y la otra el 15 donde las reclamaciones están orientadas a exigirle a la Fiduprevisora respuestas por la crisis que tienen los compañeros en sus niveles de atención”.

“Ella es la que administra nuestros recursos, la que nos contrata, no ha habido una oportuna, eficaz, eficiente y oportuna prestación de servicios de salud y eso conlleva a traumatismos, tanto en la red primaria como en la red complementaria” dijo el líder sindical.

Explico que se han cumplido ya siete protestas con la misma reclamación y no hay una respuesta gubernamental a esa problemática.

En Norte de Santander se estima que son más de diez mil doscientos los docentes que estarán participando en estas jornadas.