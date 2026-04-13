Levantan paro de buseteros en Cúcuta tras acuerdos con autoridades

Cúcuta.

Las autoridades confirmaron el levantamiento del paro de buseteros en Cúcuta, luego de una mesa de diálogo con los líderes del gremio, en la que se lograron acuerdos clave para atender las principales problemáticas del sector.

El secretario de Tránsito de la ciudad, Joan Botello, aseguró a Caracol Radio que tras varias horas de concertación se definieron compromisos tanto por parte de la administración como de los transportadores, lo que permitió poner fin a la jornada de cese de actividades.

“Le queremos comunicar a la ciudadanía que efectivamente, después de unos acuerdos y compromisos adquiridos tanto por la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, junto con el área metropolitana y los demás municipios, se logra un acuerdo para el levantamiento del paro”, indicó el funcionario.

Entre los puntos más importantes, Botello destacó el fortalecimiento de los controles operativos para combatir la informalidad y la piratería, una de las principales exigencias del gremio.

“Lo principal es aumentar los controles operativos, eso fue fundamental en torno a la piratería y a la informalidad. Ellos reconocen el trabajo que se ha venido haciendo, pero se requiere un aumento de resultados en esta materia”, explicó.

Además, anunció avances en medidas estructurales para mejorar la movilidad en la ciudad, como la implementación de un carril preferencial en una de las principales vías.

“Estamos terminando el estudio para implementar el carril preferencial en la avenida 7 y también estamos en conversaciones con la Policía de Tránsito a nivel nacional para un convenio que permita que el control operativo sea conjunto entre la Policía y los agentes de tránsito”, precisó.

Sobre los tiempos para cumplir los compromisos, el secretario fue claro en que la problemática del transporte ilegal no se resolverá de manera inmediata, pero sí habrá acciones desde ya.

“Decir que esto se va a acabar hoy es falso, ellos lo saben, pero sí se requiere fortalecer los operativos. Desde mañana mismo tenemos la primera reunión para definir estrategias y aumentar los controles en la ciudad”, afirmó.

Con estos acuerdos, se restablece el servicio de transporte público colectivo en Cúcuta, mientras las autoridades avanzan en la implementación de las medidas pactadas con el gremio.