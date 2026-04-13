La Policía Nacional incauta 4.162 galones de hidrocarburos en el departamento de Bolívar

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, y el desarrollo del Plan Alquimia Inversa, logró la incautación de 4.162 galones de hidrocarburos en el municipio de San Juan de Nepomuceno, departamento de Bolívar.

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron sustancias químicas controladas, entre ellas 2.430 galones de gasolina y 1.732 galones de ACPM, las cuales no contaban con la documentación legal que acreditara su almacenamiento y comercialización.

Estos insumos pueden ser utilizados para un potencial de producción aproximado de 300 kilogramos de pasta base de cocaína y se logra una afectación a las finanzas criminales estimada en más de 55 millones de pesos, motivo por el cual, se realiza el control sobre estos hidrocarburos.

“Con estos resultados, reafirmamos que le cumplimos al país y a la comunidad internacional, actuando de manera decidida para proteger la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y del mundo”. Declaraciones del señor coronel JOSÉ RICARDO REYES CARREÑO Subdirector de Antinarcóticos encargado.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico, a través de la Línea Antidrogas 167.