Javier Delgado conquista la escena internacional con Melissa McCarthy y e.l.f. Cosmetics

Se trata de la campaña de e.l.f. Cosmetics titulada “Melisa”, transmitida durante el “Big Game”, consolidándose como un fenómeno mediático por su enfoque creativo y su fuerte conexión con la audiencia latina.

Inspirada en el universo de las telenovelas clásicas, la campaña es protagonizada por Melissa McCarthy, el actor Nicholas Gonzalez y la icónica villana de melodramas Itatí Cantoral. En este contexto, Delgado desempeña un rol fundamental como la voz narradora estilo novela, aportando el dramatismo característico que sostiene la narrativa y eleva la parodia a un nivel de identidad cultural distintivo.

Su interpretación no solo guía al espectador a través del arco emocional de la historia, sino que se convierte en el eje que conecta el humor, la nostalgia y la representación latina dentro de una de las vitrinas publicitarias más importantes del mundo.

La campaña celebra valores como la inclusión, la positividad y la accesibilidad, destacando además la relevancia del mercado hispano en Estados Unidos, el cual representa el 18% de los hogares consumidores de la marca, superando ampliamente el promedio de la categoría. Su lanzamiento en la plataforma Peacock, acompañado de una estrategia multiplataforma en televisión, redes sociales y medios digitales, confirma el impacto global de esta producción.

Especialistas de la industria coinciden en que la participación de Javier Delgado en este proyecto lo posiciona dentro de una élite de actores de voz capaces de liderar narrativas de marcas globales en momentos de máxima visibilidad cultural, consolidando su papel en el desarrollo del contenido bilingüe en el mercado estadounidense.

Con más de dos décadas de trayectoria, Javier Delgado se ha convertido en una de las voces latinas más influyentes en la industria de medios en Estados Unidos. Su portafolio incluye colaboraciones con gigantes como Disney, la cadena de tiendas departamentales estadounidense JCPenney, Netflix, Samsung, Jeep, NASCAR y Taco Bell, entre muchas otras.

Su capacidad para adaptarse a distintos mercados, dominar múltiples acentos y ofrecer interpretaciones con precisión emocional lo han convertido en un referente para marcas que buscan conectar auténticamente con audiencias multiculturales. Representado por agencias de alto perfil como DPN Talent, ACM Talent New York y BAC Talent, Delgado forma parte de un grupo altamente selecto de talentos internacionales que operan al más alto nivel dentro de la industria.

La trayectoria de Delgado ha sido reconocida con algunos de los galardones más prestigiosos del sector, incluyendo los SOVAS Voice Arts Awards, considerados los “Óscar” de la locución, donde hizo historia como el primer mexicano en ganar en Estados Unidos. A ello se suman un Telly Award, el Micrófono de Oro y el National Broadcasting Award for Commercial Voiceover.

Más allá de su éxito comercial, Delgado destaca por una filosofía basada en la disciplina, la preparación constante y la excelencia. “Si vas a hacer algo, hazlo extraordinario”, es una de las premisas que ha guiado su carrera, llevándolo a invertir en formación internacional, dominar herramientas tecnológicas y mantenerse a la vanguardia en una industria en constante evolución.

Su enfoque no solo está en el crecimiento personal, sino también en abrir camino a nuevas generaciones de talento latino. “La verdadera responsabilidad es ayudar a los que vienen detrás”, afirma, destacando su labor de mentoría y su compromiso con el desarrollo de voces emergentes. Desde sus inicios en la radio en México hasta su consolidación en el mercado estadounidense, Javier Delgado ha demostrado que el talento latino no solo tiene un lugar en la industria global, sino que puede liderarla.

Hoy, tras su participación en una de las campañas más relevantes del año junto a Melissa McCarthy, su influencia continúa creciendo, posicionándolo como una figura clave en la evolución del contenido bilingüe y en la representación cultural dentro de los medios internacionales.

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