IPCC y la Comisión Fílmica de Cartagena, presentes en el FICCI 65

El martes, 14 de abril, la Comisión Fílmica de Cartagena será anfitriona del Encuentro Nacional de Comisiones Fílmicas, que contará con la presencia de invitados de todo el país y la instalación de la directora del IPCC, Lucy Espinosa.

Ese mismo día, a las 7:00 p.m., se realizará la inauguración oficial del FICCI en el Centro de Convenciones, también con la participación del ente rector de la cultura de la ciudad.

Entre las actividades más destacadas de esta agenda se encuentran el Conversatorio del SIFAC, (Sistema de Formación Artística y Cultural de Cartagena), que se llevará a cabo el miércoles, 15 de abril, a las 10:00 a.m., en el Centro de Formación de la Cooperación Española; Encuentro Internacional de Comisiones Fílmicas, miércoles, 15 de abril, a las 11:00 a.m; Lanzamiento de Casa Brasil, miércoles, 15 a las 2:00 p.m. (lugar por confirmar); mesa de trabajo institucional entre el departamento de Tolima y la ciudad de Cartagena, el miércoles 15, a las 3:00 p.m.; recorrido en carruajes para comisiones fílmicas internacionales, el miércoles 15, a las 5:00 p. m., entre otras.

“Estamos emocionados de que Cartagena sea el escenario de este importante evento cinematográfico. Esta industria es un sector clave para el desarrollo económico y cultural de nuestra ciudad, y estamos comprometidos en apoyar y promover su crecimiento”, indicó el alcalde, Dumek Turbay.

“El FICCI es una plataforma ideal para mostrar a Cartagena como destino fílmico al mundo. El objetivo y camino es trabajar para promover la ciudad como un atractivo de alto valor para la producción audiovisual. La Comisión Fílmica de Cartagena se compromete a apoyar este evento y a trabajar en conjunto con las demás comisiones para elevar el nivel del sector”, concluyó Lucy Espinosa, directora del IPCC.

La participación del IPCC y la Comisión Fílmica de Cartagena en el FICCI 65 busca promover la ciudad como un destino para la producción audiovisual y fomentar la cooperación entre los sectores público y privado para el desarrollo de la industria cinematográfica en Cartagena.