Gobernador de Bolívar designa alcalde encargado para Altos del Rosario

“Queremos que Altos del Rosario avance, que se vea mejor y que la comunidad sienta el respaldo del gobierno departamental”.

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Con estas palabras, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció la designación de Jorge Alfredo Díaz Bueno como alcalde encargado del municipio, en medio de un proceso disciplinario que se adelanta contra el mandatario Juan Carlos Romo Pérez.

El mandatario explicó que la decisión responde a una notificación oficial, mientras la Procuraduría define la situación jurídica del alcalde titular.

“Jorge no es político, es un funcionario independiente que representa a la Gobernación. Sabemos que va a dar lo mejor de sí para este municipio”, afirmó Arana Padauí.

Díaz Bueno es un funcionario de planta con más de 35 años de experiencia en la Gobernación de Bolívar y ha sido encargado en múltiples ocasiones de administraciones municipales, lo que, según el gobierno departamental, garantiza imparcialidad y continuidad institucional.

Desde la Gobernación se indicó que esta designación busca asegurar la estabilidad administrativa de Altos del Rosario durante este periodo transitorio, con acompañamiento permanente y seguimiento semanal a su gestión.

Entre las primeras acciones anunciadas, se encuentra la llegada de los “Guardianes de Bolívar”, quienes liderarán jornadas de limpieza, pintura y embellecimiento de espacios públicos.

Asimismo, se proyecta la pavimentación de una vía, como una obra visible que beneficie directamente a la comunidad.

El Gobernador también hizo énfasis en la cercanía con la ciudadanía: “A la gente hay que escucharla. Esperamos reuniones semanales con la comunidad para conocer sus necesidades y dar soluciones”.

Por su parte, el alcalde encargado aseguró que pondrá toda su experiencia al servicio del municipio.

“Daré lo mejor de mí para que la administración responda y la comunidad vea resultados”, expresó.

La Gobernación reiteró su compromiso de acompañar este proceso, con el objetivo de garantizar gobernabilidad y generar avances concretos en Altos del Rosario.