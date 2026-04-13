Ganaderos de Sucre alertan crisis por falta de pasto, escasez de lluvias y ausencia de ayudas

Sincelejo

El sector ganadero de Sucre enfrenta un momento especialmente delicado debido al deterioro de las pasturas y a la prolongación del verano, una situación que se ha visto agravada por la falta de apoyos institucionales. Así lo advirtió Gabriel de la Ossa, presidente de Asogasucre, quien indicó que las condiciones actuales están afectando de manera directa la producción y el bienestar del hato bovino del departamento.

El dirigente explicó que el problema se originó a comienzos de año, cuando se registraron precipitaciones inusuales en plena temporada seca, un fenómeno que ocasionó desbordamientos y encharcamientos en zonas tradicionalmente vulnerables como la Mojana y el San Jorge. Este desbalance climático obligó a muchos productores a movilizar sus animales hacia áreas más altas, donde el pasto disponible pronto resultó insuficiente para la cantidad de ganado desplazado.

Con el regreso de las altas temperaturas, la situación se ha agravado: las pasturas no se recuperaron y hoy la falta de alimento está generando pérdidas que comienzan a sentirse en las fincas. Aunque aún no hay un censo exacto de los daños, Asogasucre asegura que los reportes recogidos durante las jornadas de vacunación evidencian un escenario complejo para los productores.

A esta realidad se suma la preocupación por la ausencia de ayudas oficiales. De la Ossa recordó que en años anteriores se recibían suplementos como silos de maíz para enfrentar los periodos críticos, pero en esta ocasión —según afirmó— no ha llegado ninguna asistencia por parte del Gobierno.

El impacto es mayor en los pequeños ganaderos, quienes no cuentan con los recursos para trasladar sus animales o suplir la alimentación con alternativas más costosas. “Los productores de menor escala están llevando la peor parte”, señaló el dirigente, al insistir en que la situación se agrava día tras día.

Ante este panorama, el gremio hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que se tomen medidas inmediatas que permitan apoyar la alimentación del ganado y evitar un deterioro mayor de la economía rural. De la Ossa reiteró la necesidad de que el Estado priorice a los pequeños productores, quienes no tienen cómo enfrentar solos esta emergencia.