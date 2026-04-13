FICCI 65, Un evento para todos los cartageneros

Se inaugurará con un evento abierto para todos los cartageneros en el Patio de Banderas del Centro de Convenciones Cartagena de Indias

La función inaugural, de acceso libre hasta completar aforo, contará con la proyección de la película brasileña Feito Pipa, dirigida por Allan Deberton, marcando el inicio de una semana llena de cine, cultura y arte para toda la ciudad.

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Este es un evento para toda la familia y todos los cartageneros. Invitamos a la ciudadanía a asistir masivamente y disfrutar de una experiencia única en uno de los eventos culturales más importantes del país. La inauguración será el momento perfecto para reencontrarnos con el cine, disfrutar del ambiente festivo y celebrar la magia de la pantalla grande en un espacio inclusivo para todas las edades.

El acceso para acreditados será frente a la Iglesia de la Tercera Orden, mientras que el público general podrá ingresar por el Camellón de los Mártires. Para un ingreso seguro y ordenado, utiliza los accesos habilitados y llega con anticipación, ya que el aforo es limitado. Familiarízate con las rutas de evacuación y los puntos de encuentro en caso de emergencia. Habrá personal de seguridad y apoyo logístico en todo momento, así como atención médica disponible durante la jornada. Recuerda que las instalaciones han sido preparadas para ofrecerte una experiencia segura y cómoda.

La película inaugural, Feito Pipa, también forma parte de la sección Cine en los Barrios, un programa que acerca el cine a las comunidades de Cartagena y sus alrededores. Feito Pipa cuenta la conmovedora historia de Gugu, un niño de 11 años que enfrenta la posibilidad de perder su hogar debido al deterioro de la memoria de su abuela. Es un relato lleno de afecto e identidad, ideal para toda la familia.

Ganadora del Oso de Cristal y del Gran Premio del Jurado en la sección Generation Kplus del Festival Internacional de Cine de Berlín, Feito Pipa llega a Cartagena para su premier latinoamericana, destacando el Brasil como País de Honor de la Industria en esta edición del FICCI.

Además, no te puedes perder el impresionante show de drones que iluminará el cielo de Cartagena como parte de la inauguración. Este espectáculo visual incluirá drones con luces RGB, efectos láser y una secuencia piromusical, marcando un inicio espectacular para el FICCI 65.

¡No te pierdas este gran evento! La función de inauguración reunirá a alrededor de 1.500 personas entre acreditados, invitados y público general. El director Allan Deberton estará presente, lo que hará aún más especial este momento. Este evento marca el inicio de seis días de proyecciones, conversatorios y actividades culturales en diversos puntos de Cartagena, reafirmando el compromiso del FICCI con el acceso libre al cine como experiencia cultural compartida.