Estrella de Los Juegos del Hambre protagoniza la película Hall que se graba actualmente en Cartagena

Cartagena se convierte nuevamente en el centro de atención de la industria del cine mundial con el rodaje de la película “Hall”, una producción de gran escala que cuenta con el protagonismo de Sam Claflin. El actor, ampliamente recordado por su papel en la saga de Los Juegos del Hambre, ha sido visto en diferentes puntos de la capital de Bolívar cumpliendo con el cronograma de filmación de este nuevo proyecto de suspenso.

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La grabación de esta cinta ha generado un movimiento importante en sectores emblemáticos de la ciudad, donde el equipo técnico internacional trabaja de la mano con personal local para dar vida a las escenas de la producción. Sam Claflin, quien también ha protagonizado éxitos como Yo antes de ti, encabeza un reparto que ha encontrado en la arquitectura y el ambiente de Cartagena el escenario perfecto para la narrativa de “Hall”.

Para el desarrollo de las jornadas de rodaje se han coordinado cierres viales y operativos de seguridad con el fin de facilitar el trabajo de las cámaras sin afectar gravemente la movilidad de los ciudadanos. Esta inversión cinematográfica no solo resalta la belleza de la ciudad ante los ojos del mundo, sino que también impulsa la economía local mediante la contratación de servicios y la generación de empleos indirectos en los sectores de hotelería y logística.

Con la filmación de “Hall”, Cartagena ratifica su potencial como destino cinematográfico de primer nivel, atrayendo a figuras de talla internacional y grandes estudios. El rodaje continúa su curso bajo la expectativa de los seguidores del actor británico y de una industria que ve en la capital de Bolívar un lienzo inigualable para contar historias de impacto global.